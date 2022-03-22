"Нафтогаз" продолжит транзит газа в Европу, пока это позволят технические возможности, – глава правления
Оккупанты разрушают распределительные мощности, но осторожны к транзитной газовой инфраструктуре, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Витренко в эфире Bloomberg.
"На данный момент принято решение, что пока это будет технически возможно, мы продолжим транзит российского газа", – сказал он.
Он также рассказал о попытках оккупантов вмешаться в работу трех компрессорных станций на Востоке Украины, однако, по словам Витренко, после оговорки о рисках для транзита "российские войска начали вести себя по-другому". В целом глава "Нафтогаза" отметил осторожное поведение оккупантов к транзитной газовой инфраструктуре, хотя те нещадно относятся к распределительной.
"Поэтому для нас очевидно, что они не хотят наносить ущерб своим комперционным интересам и своим коммерческим отношениям", – заметил Витренко.
Он подтвердил, что Украина полностью контролирует транзит газа, а Газпроп использует законтрактованные мощности.
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