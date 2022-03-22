"Нафтогаз" продолжит транзит газа в Европу, пока это позволят технические возможности, – глава правления

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Витренко в эфире Bloomberg.



"На данный момент принято решение, что пока это будет технически возможно, мы продолжим транзит российского газа", – сказал он.



Он также рассказал о попытках оккупантов вмешаться в работу трех компрессорных станций на Востоке Украины, однако, по словам Витренко, после оговорки о рисках для транзита "российские войска начали вести себя по-другому". В целом глава "Нафтогаза" отметил осторожное поведение оккупантов к транзитной газовой инфраструктуре, хотя те нещадно относятся к распределительной.



"Поэтому для нас очевидно, что они не хотят наносить ущерб своим комперционным интересам и своим коммерческим отношениям", – заметил Витренко.



Он подтвердил, что Украина полностью контролирует транзит газа, а Газпроп использует законтрактованные мощности.

Напомним, Венгрия не намерена поддерживать эмбарго на российский газ.

Правительство Великобритании начало подготовку к временной национализации компании Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая занимается розничной торговлей газом в стране



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