Нафтогаз призвал суд США взыскать с России $5 млрд на исполнение решения арбитража в Гааге

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Ходатайство подали в Окружной суд США Округа Колумбия. Оно стало возможным из-за того, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Так, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска принудительного исполнения решения на территории стран, где есть активы государства-агрессора.

"Поскольку Россия добровольно не уплатила Нафтогазу средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях", – заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Так, согласно законодательству США, подтверждение арбитражного решения обязательно в том случае, если суд не установит одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания или исполнения такого решения. В то же время проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, будут продолжать начислять до полной выплаты компенсаций по решению суда.