Нафтогаз призвал суд США взыскать с России $5 млрд на исполнение решения арбитража в Гааге
НАК "Нафтогаз Украины" вместе с пятью компаниями Группы Нафтогаз подали в суд США ходатайство о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, что обязало РФ выплатить 5 млрд долларов компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму включительно с процентами
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Ходатайство подали в Окружной суд США Округа Колумбия. Оно стало возможным из-за того, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Так, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска принудительного исполнения решения на территории стран, где есть активы государства-агрессора.
"Поскольку Россия добровольно не уплатила Нафтогазу средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях", – заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
Так, согласно законодательству США, подтверждение арбитражного решения обязательно в том случае, если суд не установит одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания или исполнения такого решения. В то же время проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, будут продолжать начислять до полной выплаты компенсаций по решению суда.
- 12 апреля Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Москву компенсировать ущерб, понесенный украинским Нафтогазом после потери имущества в оккупированном Крыму. С 2014 года сумма составила $5 млрд.
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