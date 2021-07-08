Нафтогаз приостановил действие тарифного плана "Месячный"
Нафтогаз с 1 июля приостановил действие тарифного плана "Месячный" из-за отсутствия заявок клиентов на его подключение
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба газоснабжающей компании (ГК) "Нафтогаз Украины".
"С 1 июля мы приостановили действие тарифного плана "Месячный" ввиду того, что компания не получает заявки на смену тарифного плана и на сегодняшний день не видит потенциальной выгоды в переходе клиентов на обслуживание по условиям "Месячного", - говорится в сообщении .
В пресс-службе отметили, что в июне цена по "Месячному" тарифному плану была опубликована в качестве индикатива - условного ориентира, который демонстрировал общую тенденцию роста цен на украинском и европейском рынках.
При этом, отметили в пресс-службе, подключение к этому тарифному плану происходило исключительно по желанию клиента и по состоянию на начало июля Нафтогаз не обслуживал ни одного клиента на условиях этого тарифного плана.
В то же время в компании подчеркнули, что в июле цена для коммерческих клиентов Нафтогаза не изменилась. По тарифу "Фиксированный" она составляет 7,96 грн / куб. м в рамках годового тарифного плана "Фиксированный". Также меняются условия клиентов, которые подключили тарифный план "Годовой" в прошлом году.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что компания продолжает работу над разработкой сезонного предложения для бытовых клиентов.
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