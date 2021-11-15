Нафтогаз примет участие в сертификации "Северного потока-2", - Витренко

Об этом сообщает прессслужба Нафтогаза.

"Мы приветствуем решение BNetzA и готовы предоставить регулятору свою юридическую позицию уже в ближайшее время. Она основывается на том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован без обеспечения его полного соответствия европейскому и международному законодательству. Рассчитываем на то, что BNetzA учтет наши аргументы должным образом", - сказал Витренко.

Теперь немецкий регулятор должен учесть позицию и аргументы Нафтогаза. Это, по словам Витренко, обеспечит прозрачность процесса сертификации.

Глава Нафтогаза добавил, что компания является одним из крупнейших покупателей газа на европейском рынке, поэтому заинтересована в его конкурентности.

"Запуск "Северного потока-2" усилит доминирующее положение "Газпрома" и нанесет удар по конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран. Регулятор должен это учесть", - отметил Витренко.

Он добавил, что "Северный поток-2" не отвечает ряду требований европейского законодательства, поскольку имеет большую зависимость от "Газпрома".

Отмечается, что согласно закону, немецкий регулятор должен принять решение о предоставлении согласия или отказе в сертификации оператора "Северного потока-2" до 8 января 2022 года.