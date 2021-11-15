Нафтогаз примет участие в сертификации "Северного потока-2", - Витренко
Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) разрешило Нафтогазу принять участие в сертификации "Северного потока-2"
Об этом сообщает прессслужба Нафтогаза.
"Мы приветствуем решение BNetzA и готовы предоставить регулятору свою юридическую позицию уже в ближайшее время. Она основывается на том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован без обеспечения его полного соответствия европейскому и международному законодательству. Рассчитываем на то, что BNetzA учтет наши аргументы должным образом", - сказал Витренко.
Теперь немецкий регулятор должен учесть позицию и аргументы Нафтогаза. Это, по словам Витренко, обеспечит прозрачность процесса сертификации.Глава Нафтогаза добавил, что компания является одним из крупнейших покупателей газа на европейском рынке, поэтому заинтересована в его конкурентности.
"Запуск "Северного потока-2" усилит доминирующее положение "Газпрома" и нанесет удар по конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран. Регулятор должен это учесть", - отметил Витренко.Он добавил, что "Северный поток-2" не отвечает ряду требований европейского законодательства, поскольку имеет большую зависимость от "Газпрома".
Отмечается, что согласно закону, немецкий регулятор должен принять решение о предоставлении согласия или отказе в сертификации оператора "Северного потока-2" до 8 января 2022 года.
- Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
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- Сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", кроме немецкого регулятора, должна согласовать Еврокомиссия.
- Ранее Юрий Витренко заявлял , что Россия искусственно усугубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет шантаж ради запуска газопровода "Северный поток-2".
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