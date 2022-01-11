Нафтогаз предложил скидку для населения: сэкономить 1% от стоимости газа можно при оплате до 15 числа
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предлагает скидку на газ для бытовых пользователей
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Оплачивайте газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, скидку можно использовать при следующем платеже.
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