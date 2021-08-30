Нафтогаз повысил сентябрьскую цену газа для клиентов поставщика "последней надежды"

Об этом говорится на сайте газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

По информации ГК, сентябрьская цена на газ для клиентов ПОН составляет 12 грн / куб.м с учетом НДС и без стоимости доставки.



Отмечается, что в настоящее время клиентами ПОН являются домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, а также городе Шепетовка Хмельницкой области.