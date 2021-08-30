Нафтогаз повысил сентябрьскую цену газа для клиентов поставщика "последней надежды"
Сентябрьская цена для клиентов поставщика "последней надежды" (ПОН) составляет 12 грн / куб.м с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) и без стоимости доставки
Об этом говорится на сайте газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".
По информации ГК, сентябрьская цена на газ для клиентов ПОН составляет 12 грн / куб.м с учетом НДС и без стоимости доставки.
Отмечается, что в настоящее время клиентами ПОН являются домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, а также городе Шепетовка Хмельницкой области.
- Напомним, июльская цена ГК "Нафтогаз Украины" для клиентов ПОН составляла 11,05 грн / куб.м
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