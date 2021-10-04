Нафтогаз повысил октябрьскую цену на газ для клиентов поставщика "последней надежды" в 1,4 раза

Об этом говорится на сайте НАК "Нефтегаз Украины".

По информации ГК, октябрьская цена на газ для клиентов ППН составляет 16,56 грн / куб.м с учетом НДС и без стоимости доставки.



Отмечается, что в настоящее время газ от ПОН получают более 600 тыс. клиентов в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, а также в городе Кременец Тернопольской области в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области.