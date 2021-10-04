Нафтогаз повысил октябрьскую цену на газ для клиентов поставщика "последней надежды" в 1,4 раза
Октябрьская цена для клиентов поставщика "последней надежды" (ППН) составляет 16,56 грн / куб.м с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) и без стоимости доставки
Об этом говорится на сайте НАК "Нефтегаз Украины".
По информации ГК, октябрьская цена на газ для клиентов ППН составляет 16,56 грн / куб.м с учетом НДС и без стоимости доставки.
Отмечается, что в настоящее время газ от ПОН получают более 600 тыс. клиентов в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, а также в городе Кременец Тернопольской области в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области.
- Напомним, сентябрьская цена ГК "Нафтогаз Украины" для клиентов ПОН составляла 12 грн / куб.м
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