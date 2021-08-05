Нафтогаз повысил августовскую цену на газ для клиентов поставщика "последней надежды"
Августовская цена для клиентов поставщика "последней надежды" (ППН) составляет 11,78 грн / куб.м с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) и без стоимости доставки
Об этом говорится на сайте газоснабжающей компании (ГК) "Нафтогаз Украины".
По информации ГК, августовская цена на газ для клиентов ППН составляет 11,78 грн / куб.м с учетом НДС и без стоимости доставки.
- Напомним, июльская цена ГК "Нафтогаз Украины" для клиентов ПОН составляла 11,05 грн / куб.м
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