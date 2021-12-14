Нафтогаз потратил 86 млрд на закупку газа для отопительного сезона 2021-2022, - Витренко

Об этом он написал в Facebook.



Витренко опубликовал пост в ответ на критику компании за якобы отказ импортировать газ в летний период, прозвучавший в телеэфире накануне.



"На ток-шоу любят разбрасываться голословными обвинениями, но для нас более привычен язык цифр", - подчеркнул чиновник. По его информации, на этот отопительный сезон "Нафтогаз" закачал в хранилища 18,6 млрд кубометров топлива.



Средний показатель, с которым начинали отопительные периоды в 2011-2019 годах, – 17,9 млрд кубометров, а, к примеру, в 2016-м у украинских ПХГ было только 14,5 млрд кубометров газа.



"В этом же году компания активно импортировала газ. В июне-октябре мы приобрели 77% от всего объема импортируемого в страну газа. То есть, другие участники рынка, включая иностранные компании, украинские финансово-промышленные группы, которые имеют значительно большие финансовые ресурсы, все вместе импортировали в три раза меньше, чем Нафтогаз", - сказал Витренко.



Компания, по его словам, продолжила импортировать газ и в ноябре-декабре. Всего в июне-декабре импортировали около 2,5 млрд кубометров топлива. На закупку газа на зиму Нафтогаз потратил 86 млрд грн, 42 млрд из которых – на импортное топливо.



"Если бы закупка газа не состоялась летом, сейчас такой объем стоил бы вдвое больше", – отметил Витренко.

Напомним, 15 ноября 2021 года председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко сообщил , что Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) позволило Нафтогазу принять участие в сертификации "Северного потока-2".