Нафтогаз подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" и выступит против предоставления сертификата, - Витренко
Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что оператор "Северного потока - 2" не может быть сертифицированным, поскольку не соответствует европейскому законодательству
Об этом он заявил на брифинге по сертификации Nord Stream 2 на телеканале Еспресо.TV.
"Национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины и отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока - 2" перед немецким регулятором. Наша главная позиция заключается в том, что газопровод "Северный поток - 2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству ", - заявил Витренко
Витренко отметил, что НАК "Нафтогаз" является активным участником европейского рынка газа. По его словам, НАК "Нафтогаз" покупает большие объемы газа на рынке газа Европы и заинтересован в том, чтобы этот рынок был конкурентный. Он добавил, что именно с этой позиции НАК "Нафтогаз" показывает немецкому регулятору, что сертификация оператора "Северного потока - 2" нанесет ущерб на немецком и европейском рынке газа.
"Сертификация оператора "Северного потока - 2" нанесет вред как и немецкому, так и европейскому рынку газа. В частности, на рынках Словакии, Венгрии, Чехии и Австрии. Хочу подчеркнуть, что вопрос не только в том, что Украина как транзитное государство страдает от того, что Россия использует газ как энергетическое оружие. Мы подчеркиваем, что действительно существуют огромные риски для безопасности Украины, но главная наша позиция заключается в том, что оператор "Северного потока - 2" не может быть сертифицированным через неконкурентность действий "Газпрома". В том числе из-за строительства и запуска этого газопровода. " - добавил Витренко
- Напомним, глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по газопроводу "Северный поток-2" могут состояться в этом году .
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