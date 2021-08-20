Нафтогаз планирует создать в Украине стратегический запас нефти
НАК "Нафтогаз Украины" планирует построить резервный парк для хранения стратегических запасов нефти
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Согласно сообщению, Нафтогаз изучает вопрос строительства резервуарного парка для хранения стратегических запасов нефти и нефтепродуктов на площадке Морского нефтяного терминала (МНТ) "Южный" в Одесской области.
По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, терминал является критически важным элементом нефтетранспортной системы Украины с огромным потенциалом для развития.
"Мы собираемся его развивать, чтобы увеличить надежность обеспечения Украины нефтью - это очень важная площадка для создания стратегического запаса нефти. Такой запас необходим и в соответствии с европейскими правилами, и учитывая то, что мы фактически находимся в состоянии войны с Россией, а стратегического запаса нефти и нефтепродуктов до сих пор нет ", - цитирует пресс-служба слова Витренко.
Он добавил, что на первом этапе речь идет о строительстве на площадке МНТ "Южный" резервуара для стратегических запасов емкостью около 120 тыс. тонн. Всего первая стадия проекта может включать возведение четырех резервуаров.
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