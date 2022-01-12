Нафтогаз планирует потратить до 200 млн грн на солнечные электростанции

Об этом шла речь на заседании Правительства 12 января.



Кабмин обязал Нафтогаз реализовать социальную программу возобновления благосостояния жителей Донецкой, Луганской и Херсонской областей.



В частности, предусмотрена установка таких электростанций на зданиях социальной инфраструктуры и правоохранительных органов.



СЭС будут использоваться для освещения пешеходных переходов и мест общего пользования.

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