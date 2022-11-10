"Нафтогаз" планирует купить 200 ноутбуков за почти 15 млн грн

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на систему ProZorro.

В сообщении говорится, что государственная компания хочет приобрести ноутбуки бизнес-серии диагональю дисплея 15-16 дюймов. Устройство должно иметь разрешение экрана FullHD (1920 х 1080) или лучшее, а также процессор 12th Generation Intel(R) и оперативную память 16 ГБ. В ноутбуках должен быть микрофон, стереодинамики, Bluetooth 5.0, сетевой адаптер и Wi-Fi 802.11ac или лучше.

В "Нафтогазе" отметили, что вес ноутбука без зарядного устройства не должен превышать 2,1 кг; а клавиатура должна содержать английский, украинский и русский раскладки. Еще одно дополнительное условие – в комплекте с ноутбуком обязательно должна идти сумка того же бренда.

На закупленных ноутбуках будет установлена лицензированная операционная система Windows 10 Pro. Вся техника должна быть изготовлена в 2022 году.

Исходя из всех поставленных условий. стоимость ноутбука будет составлять 74,7 тысячи грн.

Аукцион запланирован на 16 ноября, поставки устройств компания ожидает до конца этого года.

Народная депутат Украины 8 созыва Виктория Войцицкая считает, что та власть, которая решится ликвидировать НАК "Нафтогаз", продемонстрирует свою реальную готовность к борьбе с коррупцией, и что компания является абсолютно ненужной структурой как для страны, так и для нефтегазового сектора.

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