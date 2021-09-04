Нафтогаз озвучил цену на газ в этом сезоне
Цена на газ для населения в отопительном сезоне 2021-2022 года составит 7,4 грн за куб
Об этом глава правления НАК "Нафтгаз Украины" Юрий Витренко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
"Для нужд населения цена (на газ - ред.) будет 7,4 гривны. Это в три раза меньше, чем текущая спотовая рыночная цена", - сказал Витренко.
Он отметил, что если предприятия теплокоммунэнерго будут брать газ для нужд бюджетных организаций, то они могут использовать этот объем по цене 7,4 грн.
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