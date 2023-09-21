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Нафтогаз объявил о выходе из дефолта

21 сентября, 2023 четверг
10:38
Экономика Нафтогаз

По состоянию на 20 сентября Нафтогаз выполнил кредитные обязательства перед инвесторами по еврооблигациям

Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.

Нафтогаз Украины успешно выполнил условия реструктуризации еврооблигаций, которые должны были быть погашены в 2022 и 2026 годах, совершив все необходимые платежи. Как следствие, группа Нафтогаз вышла из состояния дефолта.

"Официальный выход из дефолта по еврооблигациям 2022/26 дает возможность нам рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. Этому предшествовала большая работа с инвесторами. Благодарим наших международных партнеров за сотрудничество и доверие", - отметил председатель правления Нафтогаза Украины Алексей Чернышев.

Он добавил, что достижение компромисса стало возможным благодаря помощи финансовых и юридических консультантов.

В конце июля 2022 года "Нафтогаз" в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям и вошел в технический дефолт. Прежде держатели евробондов Нафтогаза Украины отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года.

  • Ранее Чернышев заявил, что "Нафтогаз" не планирует продлевать контракт на транзит газа из России по истечении срока его действия в конце 2024 года. Однако, возможно, придется учитывать потребности Европы в снабжении голубым топливом.
Украина
газ
Нафтогаз
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