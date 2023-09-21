Нафтогаз объявил о выходе из дефолта
По состоянию на 20 сентября Нафтогаз выполнил кредитные обязательства перед инвесторами по еврооблигациям
Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.
Нафтогаз Украины успешно выполнил условия реструктуризации еврооблигаций, которые должны были быть погашены в 2022 и 2026 годах, совершив все необходимые платежи. Как следствие, группа Нафтогаз вышла из состояния дефолта.
"Официальный выход из дефолта по еврооблигациям 2022/26 дает возможность нам рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. Этому предшествовала большая работа с инвесторами. Благодарим наших международных партнеров за сотрудничество и доверие", - отметил председатель правления Нафтогаза Украины Алексей Чернышев.
Он добавил, что достижение компромисса стало возможным благодаря помощи финансовых и юридических консультантов.
В конце июля 2022 года "Нафтогаз" в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям и вошел в технический дефолт. Прежде держатели евробондов Нафтогаза Украины отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года.
- Ранее Чернышев заявил, что "Нафтогаз" не планирует продлевать контракт на транзит газа из России по истечении срока его действия в конце 2024 года. Однако, возможно, придется учитывать потребности Европы в снабжении голубым топливом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.69 Покупка 37.69Продажа 38.47
- EUR Покупка 40.47Продажа 41.4
- Актуальное
- Важное