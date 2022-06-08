Нафтогаз нуждается во внешней помощи по импорту газа для отопительного сезона в Украине
Украина должна импортировать к следующему отопительному сезону до 6 млрд куб. м газа и не сможет обойтись без внешней помощи
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, выступая на заседании американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия) в Вашингтоне, пишет Интерфакс-Украина ."Я бы сказал, что в газовой сфере у Украины все хорошо, Украина показывает свои сильные стороны, свою устойчивость. Но нам снова понадобится помощь к следующему отопительному сезону, потому что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа", – сказал он.
Высокие рыночные цены на газ представляют для Украины большую проблему, но украинские и американские чиновники сейчас ищут ее решение, добавил Витренко.В частности, обсуждаются возможности предоставления Украине финансовых гарантий или даже использования для импорта газа механизма ленд-лиза.
"По текущим рыночным ценам это около $8 млрд", – добавил Витренко.
- Также Нафтогаз готовится в суд против Газпрома из-за невыполнения условия "качай или платы" и может вернуться к претензиям на $12,2 млрд.
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