Нафтогаз не может сохранить действующие тарифы из-за разницы между розничной и рыночной ценами, - Витренко

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.



"За один только год цены на газ в Европе возросли в 7 раз. Сейчас государство делает так, чтобы люди не переплачивали в 7 раз. На газ цена 8 гривен розничная, притом что рыночная цена - 45 гривен", - отметил Юрий Витренко.



Он добавил, что в результате разницы между ценами возникают миллиардные убытки, из-за чего Нафтогаз может ее не покрыть в случае подорожания газа в Европе. Кроме того, Юрий Витренко предложил решать эту проблему с нардепами, определяющими источники и использование денег, и украинцами.



"Мы честно говорим: если сохранятся такие цены, то мы, как национальная компания, не сможем покрывать эту разницу", - пояснил председатель правления Нафтогаза.



Также он предложил перейти теплокоммунэнерго на биогаз, который могут давать сельскохозяйственные отходы и переработка мусора. Так можно заменить 5 млрд кубометров природного газа.



"Нужно увеличить добычу газа, а для этого надо, чтобы местные власти не препятствовали, потому что они иногда не позволяют добычу. Нужно, чтобы люди ответственнее относились к потреблению газа - это термомодернизация, замена котлов. Если бы мы были более ответственными - как в Польше, - то Украина сейчас вообще не импортировала бы газ, мы бы газ экспортировали", - заявил Юрий Витренко.

Напомним, на фоне приближающихся холодов в Европе выросла цена на газ.

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