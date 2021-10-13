Нафтогаз начал предлагать бюджетным учреждениям фиксированную цену ниже рыночной до конца 2022 года, - Витренко
НАК "Нафтогаз Украины" начал предлагать бюджетным учреждениям среднесрочные контракты на 15 месяцев с ценой на раз 13,7 грн / куб.м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и стоимости распределения
Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко написал в Facebook.
"С сегодняшнего дня Нафтогаз как один из участников газового рынка предлагает новый продукт для бюджетных организаций - фиксированную цену на газ 13,7 грн / куб.м (без НДС и транспортировки) до конца 2022 года", - написал Витренко.
По его словам, на рынке сложилась ситуаций, которая показывает, что механизм его регулирования требует усовершенствования. Так, бюджетные организации столкнулись с тем, что поставщики или не выходят на Prozorro, или предлагают цены. неподъемные для местных бюджетов, или вообще отказываются от исполнения обязанностей.
Поэтому Нафтогаз предлагать новый бюджетный продукт для бюджетных организаций - среднесрочный контракт на поставку газа по цене, существенно ниже рыночной, - 13,7 грн / куб.м без НДС и стоимости транспортировки.
"Это удобно для клиентов, которые могут не волноваться о колебаниях цен ежемесячно и планировать свои бюджеты. Однако Нафтогаз не претендует на монополию. Бюджетные организации могут выбирать любого другого поставщика", - подчеркнул Витренко.
Сейчас, отметил глава Нафтогаза, новому контракту смогут воспользоваться почти 7,5 тыс. бюджетных учреждений, которые в целом потребляют почти 1,5 млрд куб.м газа.
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