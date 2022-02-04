Нафтогаз начал импортировать газ для подготовки к следующему отопительному сезону

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге 4 февраля, передаёт Еспресо.TV.



"Начался импорт газа. Речь идет о закачке газа для устойчивого прохождения уже в следующем отопительном сезоне", - сказал Галущенко.



Так, в феврале "Нафтогаз" собирается в феврале импортировать в Украину 300 млн кубометров газа из Венгрии, Словакии и Польши. Его цена – коммерческая тайна, отметил министр.



Он добавил, что у Украины есть гарантированные мощности (не зависящие от транзита) для импорта до 50 млн кубометров в сутки.



"Это абсолютно достаточно, чтобы наполнить хранилища", – сказал Галущенко.



Импортом газа занимаются Нафтогаз и частные компании.

Напомним, 27 сентября, Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", уволив трех членов наблюдательного совета, представлявших государство - Юлию Ковалев, Наталию Бойко и Юлию Свириденко.