Нафтогаз начал импортировать газ для подготовки к следующему отопительному сезону
НАК "Нафтогаз Украины" начал импортировать газ из Венгрии, Словакии и Польши для подготовки к следующему отопительному сезону
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге 4 февраля, передаёт Еспресо.TV.
"Начался импорт газа. Речь идет о закачке газа для устойчивого прохождения уже в следующем отопительном сезоне", - сказал Галущенко.
Так, в феврале "Нафтогаз" собирается в феврале импортировать в Украину 300 млн кубометров газа из Венгрии, Словакии и Польши. Его цена – коммерческая тайна, отметил министр.
Он добавил, что у Украины есть гарантированные мощности (не зависящие от транзита) для импорта до 50 млн кубометров в сутки.
"Это абсолютно достаточно, чтобы наполнить хранилища", – сказал Галущенко.
Импортом газа занимаются Нафтогаз и частные компании.
- Напомним, 27 сентября, Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", уволив трех членов наблюдательного совета, представлявших государство - Юлию Ковалев, Наталию Бойко и Юлию Свириденко.
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