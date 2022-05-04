Нафтогаз на время военного положения оставит в платежках кубометры и не будет вводить киловатт-час
Нафтогаз и дальше будет указывать в платежках газ в кубометрах, хотя должен был перевести свои расчеты на европейскую систему учета и рассчитывать стоимость в киловатт-часах
Об отсрочке ввода киловатт-часов в платежках сообщила НАК "Нафтогаз Украины" на своем сайте.
Учет и коммерческие расчеты газа в платежках на время военного положения компания продолжит производить в кубометрах.
До военного положения отопительный сезон 2021-2022 годов должен был стать последним, когда украинские домохозяйства платили за газ по метрическим показателям.
Соответствующий закон Верховная Рада приняла 2 ноября 2021 года. Он регламентирует переход на европейскую систему учета потребления газа – в киловатт-часах.
"Благодаря внедрению новой системы учета будет автоматически учитываться качество газа, а клиент будет платить за энергию от газа, а не объем", – указал Нафтогаз.
Напомним, Нафтогаз продолжит транзит газа в Европу, пока позволяют технические возможности.
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