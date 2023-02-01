Нафтогаз дополнительно закупит импортный газ: ЕБРР предоставил компании грант в размере €200 млн
Поставки газа в Украину профинансирует правительство Норвегии, Нафтогаз закупит его на грант от Европейского банка реконструкции и развития на сумму до €188,8 млн
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.
Отмечается, что о закупке газа на сумму до 188,8 млн евро договорились правление НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне. 1 февраля была подписана соответствующая работа.
"Это соглашение - свидетельство поддержки, которую оказывает Украине норвежское правительство в непростых условиях сегодняшнего дня. Также мы очень благодарны нашим партнерам из ЕБРР, через которых будет непосредственно осуществляться финансирование, за их помощь и совместную работу над соглашением. Предоставленный грант дает возможность закупить объем газа, что полностью закрывает все потребности Украины в голубом топливе до конца этого отопительного сезона", – сказал Алексей Чернышев.
- Напомним, ранее глава Нафтогаза Алексей Чернышев заявил о договоренности с западными партнерами о дополнительных объемах газа для прохождения отопительного сезона 2023 года.
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