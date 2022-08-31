Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

"Нефтегаз Украины" успешно провел переговоры с собственниками еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024-го, – 77% инвесторов проголосовали "за" и согласились на предложение по отсрочке выплат на два года.

Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере 600 млн евро не в 2024, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составляет 90 млн евро (45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года)", – говорится в сообщении.

Кроме того, владельцы еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, на повторном собрании не поддержали новое предложение об изменениях в условиях долговых обязательств национальной компании.

Поэтому в ближайшее время Нафтогаз обратится в Кабинет Министров с предложением выработать совместную позицию по дальнейшим действиям по реструктуризации еврооблигаций компании, — отмечается в сообщении.

29 августа глава Нафтогаза Юрий Витренко предупредил, что украинцев ждет самая холодная зима за последние десятилетия.

27 августа Кабмин выделил более 1,4 млрд грн на случай терактов России на объектах тепловой и водной инфраструктуры. По его словам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство продолжает ремонтные работы на критической инфраструктуре и другую подготовку к отопительному сезону. Состояние готовности сейчас – 75%.

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