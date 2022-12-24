Нафтогаз договорился о 450 миллионах кубометров газа, нужно еще 2 млрд
НАК Нафтогаз Украины договорился о поставке 450 миллионов кубометров газа для устойчивого прохождения зимы, но этого недостаточно - нужно еще около 2 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.
"Мы договорились о поставке почти полмиллиарда кубов газа: 350 млн куб. м от нашего важного партнера, норвежской нефтегазовой компании Equinor, и 100 млн куб. м от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов", – заявил глава правления компании Алексей Чернышев.
Также он добавил, что для стабильной электрогенерации, находящейся под постоянными обстрелами россиян, необходимо еще около 2 млрд. кубометров газа.
- Напомним, эксперты отмечают , что Украину может ожидать дефицит газа под конец зимы.
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