Об этом сообщает в телеграме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В ходе заседания Кабинета Министров утвердили постановление, согласно которому Нафтогаз на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене. Большинство этих операторов сейчас перешли в собственность государства. Решение правительства – еще один шаг к стабильным поставкам газа всем потребителям и стабильной работе нашей газотранспортной системы", - написал Шмигаль.

Премьер-министр также подчеркнул, что для обеспечения бесперебойных поставок тепла и электроэнергии правительство поручило передать шесть ТЭЦ в собственность Нафтогаза, что позволит эффективнее расходовать ресурсы.

Украина должна импортировать к следующему отопительному сезону до 6 млрд куб. м газа и не сможет обойтись без внешней помощи.

Советник главы Нафтогаза Диденко купил новый Bentley во время действия льготного растаможивания. Представительство компании сразу заявило об увольнении Диденко и отказалось комментировать произошедшее.

Также Нафтогаз готовится к суду против Газпрома из-за невыполнения условия "качай или плати" и может вернуться к претензиям на $12,2 млрд.

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