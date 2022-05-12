Об этом "Нафтогаз" сообщил в телеграмм.

Как отметили в компании, цена для клиентов компании останется на уровне 7,96 грн. за кубометр газа.

"Договоры между 2,2 млн украинских домохозяйств и компанией будут автоматически продлены", – указал Нафтогаз.

Новые абоненты могут присоединиться к Нафтогазу. Чтобы это сделать, можно заполнить заявку на сайте компании через приложение Приват24 или в отделениях "Новой почты" или банков ПУМБ и Ощадбанк – в регионах, где не происходят активные боевые действия.

Нафтогаз напомнил, что для оформления заявки требуется паспорт, идентификационный код, документ о праве собственности на жилье и согласие собственника, если право собственности офомрено на несколько человек. Также необходимо указать EIC-код – 16-значный персональный газовый номер объекта.

Напомним, правительство рекомендовало не повышать цены на коммунальные услуги на время действия в Украине военного положения.

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