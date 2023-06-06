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Наев заверил, что Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ

6 июня, 2023 вторник
12:32
Украина

Силы обороны приняли меры по безопасности Киевской ГЭС. Она защищена от ударов с воздуха и от диверсионно-разведывательных групп врага

Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как прикрытие от ударов с воздуха, так и невозможность действий диверсионно-разведывательных сил противника. Этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует", - сказал Наев.

"Как нам известно, враг и до этого пытался каким-то образом навредить нашим дамбам на реке Днепр, но его действия были безуспешны. Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заранее принимаем адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные вражеские действия", – добавил он.

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