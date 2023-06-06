Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как прикрытие от ударов с воздуха, так и невозможность действий диверсионно-разведывательных сил противника. Этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует", - сказал Наев.

"Как нам известно, враг и до этого пытался каким-то образом навредить нашим дамбам на реке Днепр, но его действия были безуспешны. Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заранее принимаем адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные вражеские действия", – добавил он.