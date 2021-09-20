Наев: Угроза полномасштабного вторжения РФ на украинские территории остается
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что наращивание Российской Федерацией военного потенциала вокруг Украины и отработки наступательных действий свидетельствуют, что угроза полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняется
Об этом он заявил в интервью изданию РБК-Украина .
"Учитывая наращивание Россией военного потенциала вокруг Украины и проведение масштабных учений, в том числе по наступательной тематике, угроза полномасштабного вторжения на территорию Украины сохраняется. Однако действие международных санкций и поддержка Украины международными партнерами в вопросах суверенитета и территориальной целостности существенно снижает реализацию расширения агрессии со стороны РФ ", - подчеркнул Наев.
Он считает, что в ближайшей перспективе Россия продолжит применять гибридные способы воздействия на наше государство, сосредоточивая усилия на поддержании управляемой нестабильной ситуации на востоке Украины, дестабилизации общественно-политической ситуации внутри Украины и завоевании превосходства в информационном пространстве.
Наев отметил, что органами украинской разведки постоянно анализируется обстановка, а военное командование готово к изменениям уровня угроз и адекватного реагирования на них.
"На фоне отсутствия у противника тактических успехов командование оккупационных войск продолжает поиск наиболее эффективной тактики действий. В настоящее время подтверждается сочетание противником действий военного характера с одновременным проведением мероприятий информационно-психологического воздействия. В отдельных случаях противник, пренебрегая минскими договоренностям, стал чаще применять запрещенные образцы вооружения, в том числе по гражданским объектам ", - заявил Наев.
Он считает, что основная цель таких провокаций - продемонстрировать силу, безнаказанность и дерзость. Своими действиями оккупанты пытаются спровоцировать военное командование операции Объединенных сил дать "достойный ответ" с одновременной фиксацией нарушений со стороны Украины. Особое внимание уделяется искаженному освещению в СМИ обстановки и обвинению высшего военно-политического руководства Украины в искусственном обострении ситуации на линии разграничения, отметил командующий Объединенными силами ВСУ.
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