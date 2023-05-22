Наев рассказал, почему российские самолеты и беспилотники перестали слетать с белорусских аэродромов
Российские самолеты и беспилотники перестали слетать с белорусских аэродромов после неудач оккупационной армии в Украине. Руководство РБ ограничило сотрудничество с агрессором
Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал в интервью Укринформу .
"Не летают потому, что после неудачного вторжения армии России с территории Беларуси, последующих неудач на нашем востоке и юге руководство Беларуси ограничило свое сотрудничество с Россией по поставкам вооружений, боеприпасов, а также предоставлению полигонов для подготовки мобилизованных", - пояснил он.
При этом РФ и Беларусь связаны договором о создании "Союзного государства", предусматривающим совместное патрулирование воздушного пространства над странами. Поэтому на территории Беларуси все еще остаются российские самолеты и вертолеты.
"До 6 апреля этого года на территории Беларуси находились три самолета МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал". А в настоящее время на территории Беларуси все еще остается 13 самолетов: Су-34 – 8 единиц, Су-30СМ – 3 единицы, Су-24МР - 2 единицы. Также мы наблюдаем там 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28Н воздушно-космических сил России", - отметил Наев.
- Ранее Наев рассказал, как ВСУ укрепляют северные границы страны со стороны Белоруссии.
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