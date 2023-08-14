Наев назвал причину уменьшения количества ударов РФ по Черниговщине
После уничтожения Силами обороны Украины двух российских самолетов и двух вертолетов количество авиационных ударов по Черниговщине уменьшилось почти вдвое
Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал в интервью РБК-Украина.
"Любое противодействие на удары противника имеет свое положительное влияние. После того как противником были потеряны два самолета и два вертолета, количество нанесения авиационных ударов на Черниговщине уменьшилось почти в два раза", - сказал он.
По его словам, теперь авиация противника вынуждена наносить удары с больших расстояний от границы Украины, что в свою очередь влияет на точность ударов, а затем уменьшается количество пострадавших среди гражданского населения и количество повреждений и разрушений различных объектов.
В то же время враг наносит огненное поражение из дальнобойной артиллерии и минометов по приграничным территориям Черниговщины, поэтому людям советуют эвакуироваться из 5-километровой зоны, а остающимся использовать укрытие.
- По данным ОВА, за минувшие сутки враг совершил 11 обстрелов Черниговщины , применяя минометы и ствольную артиллерию.
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