Наев: Большинством западного вооружения ВСУ овладевают через две недели, тяжелые образцы – до двух месяцев
Большинством западного вооружения ВСУ овладевают за 2 недели, тяжелые образцы – до двух месяцев. Украинские военные очень мотивированы, что уменьшает продолжительность их изучения
Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал в интервью Укринформу .
"Новыми образцами вооружения, поступающие нашим бойцам от стран-партнеров, например, переносными зенитными комплексами, противотанковыми ракетными комплексами - наши бойцы овладевают примерно через две недели. Для тяжелых образцов вооружения срок обучения - до двух месяцев", - сказал он.
По его словам, украинские защитники очень мотивированы.
"Хочу отметить, что наши ребята с большим интересом изучают новейшее вооружение и технику, что значительно уменьшает сроки их подготовки", - добавил Наев.
Он напомнил, что ВСУ также проходят обучение на иностранной технике за границей. Там их учат в течение месяца.
Россиян же, по словам генерала, учат на белорусских полигонах до двух месяцев, а затем перебрасывают на восток Украины.
- Ранее Наев рассказал, как ВСУ укрепляют северные границы страны со стороны Белоруссии.
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