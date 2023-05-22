Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал в интервью Укринформу .

"Новыми образцами вооружения, поступающие нашим бойцам от стран-партнеров, например, переносными зенитными комплексами, противотанковыми ракетными комплексами - наши бойцы овладевают примерно через две недели. Для тяжелых образцов вооружения срок обучения - до двух месяцев", - сказал он.

По его словам, украинские защитники очень мотивированы.

"Хочу отметить, что наши ребята с большим интересом изучают новейшее вооружение и технику, что значительно уменьшает сроки их подготовки", - добавил Наев.

Он напомнил, что ВСУ также проходят обучение на иностранной технике за границей. Там их учат в течение месяца.

Россиян же, по словам генерала, учат на белорусских полигонах до двух месяцев, а затем перебрасывают на восток Украины.