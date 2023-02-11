Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение, - президент Косово Османи

Об этом президент Косова Вьоса Османи сказала в интервью The Telegraph.

В частности, известно, что Османи заявила, что секретная операция призвана заложить основу для возможного гибридного нападения Сербии с целью захвата косовской территории.

"Они привозят оружие и форму, но формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет добиться своих целей, не называя это военной операцией", - сказала Османи.

Кроме того, по ее словам, цель Сербии – "подготовить ситуацию для возможной аннексии – не с помощью традиционной военной операции, а с помощью гибридной атаки".

Издание также отмечает, что вероятные приготовления Сербии имеют параллели с аннексией Крыма Россией в 2014 году, когда российские солдаты в форме без знаков различия, прозванные "зелеными человечками", подготовили почву для захвата полуострова.

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Османи также заявила, что Белград продолжает нагнетать напряженность в регионе в сотрудничестве с российской группой "Вагнера", недавно начавшей размещать объявления о найме сербских новобранцев для участия в войне в Украине.

Османи заявила, что тайная стратегия контрабанды оружия для предполагаемой аннексии осуществляется, по крайней мере, в течение шести месяцев, и "в точности" совпадает с той, которую использовал Путин в Крыму девять лет назад.

"Если вы посмотрите на то, что Путин сделал в 2014 году, то это полная копия, это та же программа действий. Сначала он использовал россиян, которые там жили, потом он создавал всевозможные операции под фальшивым флагом, а затем послал эти военизированные группы ", – прокомментировала Османи.

"Есть четкие доказательства того, что сербские военизированные группы планировали и организовывали это (с Вагнером, - ред.) . Сколько их было на границе или внутри (территории Косово, - ред.), это еще расследуемый вопрос", - добавила она.