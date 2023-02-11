Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение, - президент Косово Османи
Наемники из российской группы Вагнера сотрудничают с сербскими военизированными формированиями для контрабанды оружия и военной формы без опознавательных знаков Косово
Об этом президент Косова Вьоса Османи сказала в интервью The Telegraph.
В частности, известно, что Османи заявила, что секретная операция призвана заложить основу для возможного гибридного нападения Сербии с целью захвата косовской территории.
"Они привозят оружие и форму, но формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет добиться своих целей, не называя это военной операцией", - сказала Османи.
Кроме того, по ее словам, цель Сербии – "подготовить ситуацию для возможной аннексии – не с помощью традиционной военной операции, а с помощью гибридной атаки".
Издание также отмечает, что вероятные приготовления Сербии имеют параллели с аннексией Крыма Россией в 2014 году, когда российские солдаты в форме без знаков различия, прозванные "зелеными человечками", подготовили почву для захвата полуострова.
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Османи также заявила, что Белград продолжает нагнетать напряженность в регионе в сотрудничестве с российской группой "Вагнера", недавно начавшей размещать объявления о найме сербских новобранцев для участия в войне в Украине.
Османи заявила, что тайная стратегия контрабанды оружия для предполагаемой аннексии осуществляется, по крайней мере, в течение шести месяцев, и "в точности" совпадает с той, которую использовал Путин в Крыму девять лет назад.
"Если вы посмотрите на то, что Путин сделал в 2014 году, то это полная копия, это та же программа действий. Сначала он использовал россиян, которые там жили, потом он создавал всевозможные операции под фальшивым флагом, а затем послал эти военизированные группы ", – прокомментировала Османи.
"Есть четкие доказательства того, что сербские военизированные группы планировали и организовывали это (с Вагнером, - ред.) . Сколько их было на границе или внутри (территории Косово, - ред.), это еще расследуемый вопрос", - добавила она.
- 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.
- 16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.
- В этот же день Сербия пригласила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.
- 17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.
- Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов – Митровицы.
- 8 января командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос Белграда на введение сербского контингента армии и полиции в Косово и Метохию.
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