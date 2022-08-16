Наемники РФ из ОРДЛО отказываются воевать за пределами своих областей, - ISW
Наемники террористических группировок "ЛДНР" отказываются участвовать в боевых действиях за пределами Луганской и Донецкой областей
Об этом сообщает Институт изучения войны .
Американские эксперты обращают внимание на то, что подразделения "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганщины. Наемники считают, что свою задачу выполнили 3 июля, когда РФ объявила, что якобы вышла на границу Луганской области.
Аналитики из США добавили, что в подразделениях "ДНР" ранее также фиксировали подобные случаи во время боевых действий в Луганской, Харьковской и Херсонской областях. В частности, наемники жаловались, что российские пограничники удерживали их на границе с Белгородской областью после боев Харьковской области в середине мая, чтобы позволить российским частям отойти первыми.
В ISW считают эту тенденцию особенно опасной для российских войск, стремящихся "мобилизовать" еще больше мужчин на оккупированных территориях, чтобы компенсировать потери.
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