Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские эксперты обращают внимание на то, что подразделения "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганщины. Наемники считают, что свою задачу выполнили 3 июля, когда РФ объявила, что якобы вышла на границу Луганской области.

Аналитики из США добавили, что в подразделениях "ДНР" ранее также фиксировали подобные случаи во время боевых действий в Луганской, Харьковской и Херсонской областях. В частности, наемники жаловались, что российские пограничники удерживали их на границе с Белгородской областью после боев Харьковской области в середине мая, чтобы позволить российским частям отойти первыми.

В ISW считают эту тенденцию особенно опасной для российских войск, стремящихся "мобилизовать" еще больше мужчин на оккупированных территориях, чтобы компенсировать потери.

7 августа в разведке заявили, что на территории ОРДЛО началась новая волна "мобилизации" . Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, кто имел "отсрочку".

9 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что из-за принудительной "мобилизации" шахты Луганщины на грани закрытия.

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