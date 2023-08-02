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Наемники ЧВК Вагнера строят укрепление на полигоне в Беларуси, - Радио Свобода

2 августа, 2023 среда
13:35
Война с Россией ЧВК Вагнера

Боевики ЧВК Вагнера активно возводят укрепления на территории полигона "Репище" близ города Осиповичи Могилевской области Беларуси

Об этом 2 августа пишет белорусская служба Радио Свобода по результатам анализа эксклюзивного спутникового снимка этого полигона от 31 июля 2023, приобретенного у сервиса Planet Labs.

Отмечается, что на снимках можно увидеть строительство многочисленных укреплений, возможно, землянок. На них видны объекты, похожие на легковые автомобили и светло-серые микроавтобусы УАЗ, работают бульдозеры.

"29 июля Минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях на этом полигоне 51-й артиллерийской бригады совместно с "инструкторами ПВК Вагнера. Сообщалось о выполнении "огневых задач с применением квадрокоптеров", говорится в сообщении.

Также сообщается, что недавно в одном из telegram-каналов, связанных с наемниками ЧВК Вагнера, появилось видео, на котором показано строительство укрепленного лесного лагеря.

"Землянки там оборудованы небольшими печами, поэтому лагерь может быть пригоден для проживания в холодное время года. Точно определить место стрельбы не удалось", - написали в сообщении.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. А уже 14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром на следующий день в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера. Впоследствии вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили, что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор .

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию частной военной компании Вагнера близ Осиповичей, наемники используют склады.

Россия
Белорусь
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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