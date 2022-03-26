Наемники из оккупированной Южной Осетии отправились в Украину
Сегодня, 26 марта 2022 года, марионеточный, назначенный Кремлем "президент" непризнанной "Южной Осетии" Анатолий Бибилов заявил об отправке подчиненных ему "вооруженных сил" на войну с Украиной
Украина им упоминается, но речь идет о "военной обязанности" боевых подразделений и о якобы войне с "фашизмом". Об этом Бибилов пишет у себя в телеграмме, передает Еспресо.TV .
Кроме того, на обнародованном им видео видны военные грузовики и гражданские автобусы с людьми в военной форме. Некоторые из них держат в руках флаги фейкового "государства".
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"Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать Осетию. Если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь в отношении к нашей Родине", - отмечает Бибилов.
Справка
Согласно открытым данным, численность "ВС Южной Осетии" составляет 1 250 человек.
Южная Осетия – оккупированная РФ суверенная часть Грузии.
- Ранее была информация об отправке в Украину российских подразделений из Абхазии.
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