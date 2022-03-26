Наемники из оккупированной Южной Осетии отправились в Украину

Украина им упоминается, но речь идет о "военной обязанности" боевых подразделений и о якобы войне с "фашизмом". Об этом Бибилов пишет у себя в телеграмме, передает Еспресо.TV .



Кроме того, на обнародованном им видео видны военные грузовики и гражданские автобусы с людьми в военной форме. Некоторые из них держат в руках флаги фейкового "государства".



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"Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать Осетию. Если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь в отношении к нашей Родине", - отмечает Бибилов.



Справка



Согласно открытым данным, численность "ВС Южной Осетии" составляет 1 250 человек.



Южная Осетия – оккупированная РФ суверенная часть Грузии.

Ранее была информация об отправке в Украину российских подразделений из Абхазии.



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