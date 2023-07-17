Наемники ЧВК Вагнера объявили о закрытии своей главной базы в РФ
Вагнеровцы объявили, что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ - она находится в населенном пункте Молькино, в Краснодарском крае
Об этом пишет телеграм-канал " Разгрузка Вагнера ".
Канал публикует видео, на котором наемники снимают флаги ЧВК и РФ на базе, а также объявляют о закрытии. По их словам, ЧВК меняет место дислокации.
"Мы снимаем флаги России и ЧВК Вагнера со своей базы в Молькино. База прекращает свое существование. ЧВК Вагнера меняет место дислокации", - говорится в видео.
Как вагнеровцы оказались в Беларуси
После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.
29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.
11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.
14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.
Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера.
В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.
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