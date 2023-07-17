Наемники ЧВК Вагнера объявили о закрытии своей главной базы в РФ

Об этом пишет телеграм-канал " Разгрузка Вагнера ".

Канал публикует видео, на котором наемники снимают флаги ЧВК и РФ на базе, а также объявляют о закрытии. По их словам, ЧВК меняет место дислокации.

"Мы снимаем флаги России и ЧВК Вагнера со своей базы в Молькино. База прекращает свое существование. ЧВК Вагнера меняет место дислокации", - говорится в видео.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.