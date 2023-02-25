Наемник ПВК Вагнера, сбежавший в Норвегию, Андрей Медведев, арестован за нападение на полицейских в Осло
Сбежавшего в Норвегию экс-командира отделения ПИК Вагнера Андрея Медведева арестовали за драку у бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских во время задержания
Об этом сообщила Новая газета Европа.
У журналистов оказались документы, свидетельствующие, что в ночь с 21 на 22 февраля экс-командир в ПИК Вагнера ввязался в драку в центре норвежской столицы, после чего сопротивлялся задержанию и нанес удары полицейским.
"В среду 22 февраля 2023 года, около 5:00 утра, когда несколько сотрудников полиции и других правоохранителей выводили его (Медведева - ред.) из полицейской машины во дворе центрального следственного изолятора, он сопротивлялся и ударил ногой одного или нескольких сотрудников ", говорится в постановлении об аресте.
По данным НГ, незадолго до этого, около 3:20 ночи, Андрей Медведев вступил в драку с неназванным человеком недалеко от одного из баров Осло.
Адвокат беглеца Брюньюльф Риснес заявил, что потасовка возникла в результате "недоразумения после употребления алкоголя", а его подзащитный не понимал, что происходит, когда приехала полиция.
- Напомним, командир первого отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ПИК Вагнера Андрей Медведев нелегально перешел российско-норвежскую границу. Мужчина собирался дать показания о преступлениях вагнеровцев, включая их руководство.
- 25 января сообщалось, что беглец и боевик ПИК Вагнера Андрей Медведев вышел из следственного изолятора в Норвегии, ранее мужчина просил политическое убежище.
- Позже в Reuters проинформировали , что в Норвегии правоохранители в дальнейшем будут допрашивать бывшего командира в ПИК Вагнера.
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