Об этом сообщила Новая газета Европа.

У журналистов оказались документы, свидетельствующие, что в ночь с 21 на 22 февраля экс-командир в ПИК Вагнера ввязался в драку в центре норвежской столицы, после чего сопротивлялся задержанию и нанес удары полицейским.

"В среду 22 февраля 2023 года, около 5:00 утра, когда несколько сотрудников полиции и других правоохранителей выводили его (Медведева - ред.) из полицейской машины во дворе центрального следственного изолятора, он сопротивлялся и ударил ногой одного или нескольких сотрудников ", говорится в постановлении об аресте.

По данным НГ, незадолго до этого, около 3:20 ночи, Андрей Медведев вступил в драку с неназванным человеком недалеко от одного из баров Осло.

Адвокат беглеца Брюньюльф Риснес заявил, что потасовка возникла в результате "недоразумения после употребления алкоголя", а его подзащитный не понимал, что происходит, когда приехала полиция.