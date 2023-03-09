Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Для грузинского народа Гимн Украины – это гимн свободы. Первые ростки нашей победы уже не за горами. Сегодня утром власти Грузии отозвали так называемый российский закон для иноагентов. Но пока не понятно в каком контексте это произойдет. Неоднократно партия власти Грузии обманывала своих избирателей". Никто не объяснил, какой именно закон они отзывают. Речь идет о двух законопроектах. Первый - российский, а второй, как они говорят, с американским уклоном", - подчеркнул Маисая.

По его словам, сегодня в 19:00 грузинский народ продолжит протесты у здания парламента.

"Люди снова выйдут на улицы, чтобы потребовать отмены этого закона. Власти Грузии уже ощущают запах "Революции Фиалок". Приближается мощная волна революционного потока. Оппозиционные партии не принимают в этом участия. Именно от народа идет большая протестная волна, идет борьба за демократию и идет борьба за демократию и свободу", - отметил Маисая.

Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.

В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах".

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил , что война в Украине стала следствием событий Майдана и сравнил страны.

Министерство иностранных дел Украины заявило , что солидарно с грузинским народом на протестах в Тбилиси и разделяет позицию ЕС о законопроекте по "иноагентам".

А Владимир Зеленский пожелал Грузии демократического успеха, комментируя продолжающиеся акции протеста в этой стране.

8 марта грузинский народ продолжил протесты у здания парламента . Митингующие и дальше требовали отменить законопроект о так называемых иноагентах. Ближе к 23:00 по грузинскому времени спецназ начал разгонять участников акции, против митингующих применили водометы, слезоточивый газ и перечный спрей. После очередного силового разгона часть участников акций вернулась на проспект Руставели, люди начали возводить баррикады. Всего за 7-8 марта полиция задержала, по меньшей мере, 76 протестующих.

Политсовет "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства отозвал закон "О прозрачности иностранного влияния", повлекший массовые протесты в Грузии





















