Они настолько привыкли к разнообразным карго-культам, сначала "царям-батюшкам", затем "вождям", а вот теперь - "отцу нации" (отсутствующей, по-видимому, замечу), что потеряли способность различать настоящее и вымышленное. А для чего: там, в Москве, всегда найдут нужные слова для определения того или иного факта, явления или предмета.

Упоминание об Оруэлле здесь будет банальным и даже слабым: не мог британец в середине XX века предусмотреть в деталях уровень одурманивания и обмана, умноженный к тому же возможностями медиа. Не мог знать, что потомки современного ему Сталина доведут социопатию до уровня господствующей идеологии, которая получит название "рашизм". И, основываясь на этой античеловеческой доктрине, провозгласят чуть ли не весь мир "воплощением" дьявола, "фашистами" и вообще "не-людьми".

Подмена понятий достигла своего апогея именно в путинской России, и нам трудно понять их параллельный мир, несмотря на вековечное соседство, даже несмотря на существенную инфикацию части украинцев бациллой "русского мира".

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Ну, вот как мы можем трактовать слова не какого-то там маргинала или профессора-левака, сошедшего с ума от собственных мыслей о "капитализме", а целого руководителя Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, произнесенные им на (внимание (!)) международной конференции по безопасности. Для полноты впечатлений подам пространную цитату: "Человек создан по образу и подобию Божию, а западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами (выделение мое – Авт. ). Коллеги вспоминали одиозное выражение высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам Жозе сравнил Европу с цветущим садом, а остальной мир – с джунглями. Так вот хочется открыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку действительно не приятно, а порой страшно приезжать в Европу: такое количество извращений там расплодилось".

Какое чудесное подтверждение вывода Александра Мотыля: "Экс-президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев, как свидетельствуют его сумбурные послания, очевидно сошел с ума – и он, к сожалению, не одинок в своем сумашествии".

К слову, о Боге. О легитимности карго-культа гундяевской церкви и его реальной сервильной роли в путинской системе власти не писал, пожалуй, только ленивый. Патриарх Варфоломей подчеркнул это, выступая в марте прошлого года на семинаре "Реакция Церквей и религиозных общин на войну и конфликт": "Цари, сменявшие друг друга, навязывали свою волю Церкви, превращая ее в простой инструмент для достижения своих стратегических целей".

К тому же Вселенский патриархат считает ересью, сектантским извращением этнофилетизм (тенденцию отдельных поместных православных Церквей отдавать предпочтение национально-политическим интересам, игнорируя общецерковные), культивируемый Кириллом и верхушкой клира РПЦ. К слову, с греческого этнофилетизм переводится как расизм…

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Поэтому неудивительно, что расистские (и рашистские) проповеди "батюшек" воплотились в геноциде Бучи, Ирпеня, Мариуполя. И РПЦ не устает "просветлять" путинских воинов. Недавно появилась новость о появлении в русской армии надувных храмов. "Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно его развернуть, накачать. Составлять чуть больше – минут 15", — хвастался изобретением иерей Борис Гришин.

По-моему, лучше бы позаботились о крематориях, чтобы тела "защитников отечества" не гнили в украинских черноземах... А вот: "быстро надул, послужил..." ярко характеризует отношение самих русских священников к своему "ремеслу". Эрзац веры, сакрального, духовного.

Но образ надувного храма, невзирая на замысел его авторов, невольно становится метафорой для всей России. Постепенно ее "величие" и "непобедимость" испаряется в черной дыре украинского фронта, а на международной арене, — из-за санкций и почти тотальной изоляции, — недоимперия становится похожей, извините, на секс-игрушку в виде надувной куклы. Вершина российских мистификаций…

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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