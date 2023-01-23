Сожжение экземпляра Корана является абсолютно диким и варварским. Расмус Палудан, политик крайне правых взглядов, расист по своим убеждениям, пользуется случаем, чтобы привлечь внимание публики к себе и своей политической силе. Да, он использует напряженные отношения между Турцией и Швецией и рассчитывает на соответствующий уровень поддержки в обществе. То есть это некий хайп со стопроцентным попаданием в нужную аудиторию. Причем как непосредственно в своем регионе, где многие недовольны видимостью ислама, так и в исламских странах, среди радикальных исламистов, для которых этот акт является подтверждением правильности их джихада. Лучший метод в этой ситуации это игнорирование, но такое поведение маловероятно, учитывая чувствительность темы.

Почему тогда акт вандализма не запретили? Предполагаю, что представители силовых структур Швеции не увидели в этих действиях угрозу национальной безопасности, а встречного иска, который через суд мог бы запретить эту акцию, почему-то не было. Тем более что он такое уже проделывал раньше и все обходилось малой кровью.

Подход, продемонстрированный шведской полицией, был направлен как раз на минимизацию негативного влияния. Объясню. Вы имеете какое-то количество поклонников и рассчитываете на их мобилизацию. В таком случае нет ничего лучше запрета

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Также как версию могу рассмотреть вариант, что подход, продемонстрированный шведской полицией, был направлен как раз на минимизацию негативного влияния. Объясню. Вы имеете какое-то количество поклонников и рассчитываете на их мобилизацию. В таком случае нет ничего лучше запрета. Тогда, предполагаю, вы получите не одно сожжение, а десятки, и еще большую огласку.

Среди выгодополучателей четко прослеживается Московия, для которой окончательное расстройство между Турцией и Швецией более чем необходимо.

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Отдельно встает вопрос, кому это выгодно? И здесь среди выгодополучателей четко прослеживается Московия, для которой окончательное расстройство между Турцией и Швецией более чем необходимо. Не буду развивать эту тему, здесь логика совершенно прозрачна. Этим случаем успешно воспользовались и антизападные силы в самой Турции, в очередной раз получив доказательства коварства Запада.

Итак, в любом случае эта ситуация, конечно, неприятна и еще раз доказывает, как политическими разногласиями между Турцией и Швецией успешно пользуются разнообразные грязные политиканы, получая на хайпе политические дивиденды.