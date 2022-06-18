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Надпись "SLAVA UKRAINI!" взвилась на здании Кембриджского университета

18 июня, 2022 суббота
17:36
Мир На фото баннер, размещенный на здании Кембриджского университета

К верхушке часовни Королевского колледжа Кембриджского университета прикрепили баннер со словами "Слава Украине!" Также там изображен украинский флаг

Об этом пишет Independent.

В пятницу, 17 июня, студенты и местные жители Кембриджа публиковали в социальных сетях информацию о появлении баннера, вывешенного на вершине здания в центре города.

Пресс-секретарь Королевского колледжа сказал, что так выразили поддержку Украине.

"Общество поражено страданиями и потерями, причиненными российскими военными по всей Украине в последние месяцы, а также катастрофическим влиянием боевых действий на жизнь тысяч людей, включая студентов и ученых", - сказал спикер.

В колледже сообщают, что установка баннера между шпилями часовни рискованна и его будут вынуждены снять, чтобы не навредить структуре исторического здания, но полностью разделяют чувства авторов акции.

"С момента вторжения мы оказываем помощь исследователям, оказавшимся в затруднительном положении из-за войны войны, а также недавно назначили первого из трех перемещенных ученых на должность научного сотрудника. В колледже создали фонд для студентов-беженцев из всех районов конфликта", - добавил пресс-секретарь.

  • 6 мая в Оксфордском университете сообщили о старте программы стипендий для бесплатной учебы украинских беженцев.
  • 16 июня мы сообщали, что университет Норвегии запустил специальную программу поступления для украинских беженцев.

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