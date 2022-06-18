Надпись "SLAVA UKRAINI!" взвилась на здании Кембриджского университета
К верхушке часовни Королевского колледжа Кембриджского университета прикрепили баннер со словами "Слава Украине!" Также там изображен украинский флаг
Об этом пишет Independent.
В пятницу, 17 июня, студенты и местные жители Кембриджа публиковали в социальных сетях информацию о появлении баннера, вывешенного на вершине здания в центре города.
Пресс-секретарь Королевского колледжа сказал, что так выразили поддержку Украине.
"Общество поражено страданиями и потерями, причиненными российскими военными по всей Украине в последние месяцы, а также катастрофическим влиянием боевых действий на жизнь тысяч людей, включая студентов и ученых", - сказал спикер.
В колледже сообщают, что установка баннера между шпилями часовни рискованна и его будут вынуждены снять, чтобы не навредить структуре исторического здания, но полностью разделяют чувства авторов акции.
"С момента вторжения мы оказываем помощь исследователям, оказавшимся в затруднительном положении из-за войны войны, а также недавно назначили первого из трех перемещенных ученых на должность научного сотрудника. В колледже создали фонд для студентов-беженцев из всех районов конфликта", - добавил пресс-секретарь.
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