"Надоели компромиссы": Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет бой с другим соперником
Украинский боксер Александр Усик прекратил переговоры с британцем Тайсоном Фьюри и проведет бой с одним из обязательных претендентов на свои три титула
Об этом сообщил журналист Стив Ким в twitter .
По его словам, менеджер украинца Эгис Климас заявил, что бой Александра Усика против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится 29 апреля.
"Только что разговаривал с Климасом, он говорит, что команда Усика переносит бой с Фьюри, который планировался 29 апреля и теперь будет выполнять свои обязательства перед претендентами. "Независимо от того, сколько бы Усик ни шел на компромиссы, от него требовали большего ", - сказал Климас. Они надеются, что Усик вернется в июне или июле", - написал Ким.
Информацию о прекращении переговоров подтвердил и телеканал ESPN . По его данным, боксеры не смогли согласовать важные пункты контракта. Отмечается, что Усик уже свернул свой тренировочный лагерь в Турции, где готовился к поединку с Фьюри и строит планы относительно другого поединка.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Обязательным претендентом на титул WBA является британец Даниэль Дюбуа, WBO – другой представитель Великобритании, Джо Джойс, IBF – хорват Филипп Хргович.
- Промоутер Эдди Хирн заявил , что Тайсон Фьюри пытался сорвать бой с Александром Усиком, когда предлагал ему распределение гонорара 70:30 в свою пользу.
- 13 марта стало известно, что Тайсон Фьюри требует , чтобы в контракте на бой с Александром Усиком не было пункта о реванше.
- 18 марта команда Усика заявила, что не согласится на перенесение боя против Фьюри с 29 апреля на другую дату.
- После этого Александр Усик установил Тайсону Фьюри окончательный срок , когда он должен определиться по поводу поединка.
- 19 марта WBA дала Александру Усику время до 1 апреля , чтобы договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
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