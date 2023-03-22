Об этом сообщил журналист Стив Ким в twitter .

По его словам, менеджер украинца Эгис Климас заявил, что бой Александра Усика против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится 29 апреля.

"Только что разговаривал с Климасом, он говорит, что команда Усика переносит бой с Фьюри, который планировался 29 апреля и теперь будет выполнять свои обязательства перед претендентами. "Независимо от того, сколько бы Усик ни шел на компромиссы, от него требовали большего ", - сказал Климас. Они надеются, что Усик вернется в июне или июле", - написал Ким.

Информацию о прекращении переговоров подтвердил и телеканал ESPN . По его данным, боксеры не смогли согласовать важные пункты контракта. Отмечается, что Усик уже свернул свой тренировочный лагерь в Турции, где готовился к поединку с Фьюри и строит планы относительно другого поединка.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Обязательным претендентом на титул WBA является британец Даниэль Дюбуа, WBO – другой представитель Великобритании, Джо Джойс, IBF – хорват Филипп Хргович.