Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Франциска изданию La Stampa.

"Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине", – сказал он.

На вопрос, верит ли он в примирение Москвы и Киева, понтифик призвал всех не сдаваться в этом вопросе.

"Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая, обезоруживая насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящего мира, плода диалога", - сказал он.

Напомним, Папа уже ранее предлагал Ватикан для переговоров о мире в Украине.

Папа Франциск также осудил последнюю волну ракетных ударов по Украине, призвав к прекращению огня, чтобы предотвратить риск эскалации конфликта, и попросив бога "поспешить" с его прекращением. При этом он снова не упомянул о России.

Отметим, Папе Франциску после его скандальных заявлений о "гуманизме россиян" передали часть российской мины из Украины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.

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