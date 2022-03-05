Надо выходить и гнать это зло из наших городов. Зеленский призвал украинцев протестовать против оккупации
Каждый метр нашей земли, отвоеванный протестом и унижением захватчиков – это шаг к победе
Об этом президент рассказал в вечернем обращении, передает Еспресо.TV.
"Оккупация временная, она искусственная. Наши люди не отступают, не сдаются, не прекращают сопротивления. Они кричат оккупантам: "Иди домой, как русский корабль", оттесняют их с нашей территории, перекрывают дороги. Каждый метр нашей земли, отвоеванный протестом и унижением захватчиков - это шаг к победе", – отметил Владимир Зеленский.
Он призвал, по примеру многих украинских городов, выходить на улицы с мирными протестами всюду, где ступила нога русского военного:
"Во всех городах, где зашел враг, надо идти на улицу, бороться, каждый раз, когда есть возможность – как в Херсоне, как в Бердянске, как в Мелитополе, как в Конотопе. Надо выходить и гнать это зло из наших городов, с нашей земли. Чтобы не сделали новые "ДНР" и "ЛНР", в которых нормальная жизнь просто невозможна – только рабство, только на коленях".
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