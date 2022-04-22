Надо вводить смертную казнь. Военным РФ – расстрел, коллаборантам – повешение, - руководитель "Металлиста 1925"
Глава наблюдательного совета харьковского "Металлиста 1925" Сергей Стороженко уверен, что в Украине нужно вводить смертную казнь для российских военных и коллаборантов
Об этом сообщает Футбол 24.
"У меня только стаж следователя составляет 17 лет. Я видел немало крови и смертей. Но чтобы так сознательно издеваться и убивать мирное население... Впервые в жизни я пожалел, что у нас нет смертной казни. Это при том, что я убежденный противник этого наказания, ведь считал, что нельзя забирать то, что дал Господь. Я не воспринимал это наказание, впрочем сейчас считаю, что для них нужно вводить смертную казнь. Для военных через расстрел, а коллаборантов - через повешение. Мне трудно об этом говорить, но злость у меня страшная", - сказал председатель наблюдательного совета ФК "Металлист 1925" Сергей Стороженко.
До войны "Металлист 1925", выступающий в УПЛ, базировался в Харькове. После 18 матчей они занимали 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу.
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