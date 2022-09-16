"Надо всеми средствами помогать Украине": президент Литвы шокирован массовыми захоронениями в Изюме
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал всеми средствами помогать Украине, чтобы остановить убийства мирных жителей и войну
Об этом он написал в твиттере.
"Очередное доказательство российской жестокости, открытие массовых могил и застенков в Изюме. Оккупанты сеют несчастье и смерть везде, где они появляются. Они делают это сегодня, сделают и завтра. Надо всеми средствами помогать Украине! Мы должны остановить убийства мирных жителей и войну!" – написал Науседа.
Президент Владимир Зеленский рассказывал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области обращались с населением, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.
- 16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.
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