Об этом он написал в твиттере.

"Очередное доказательство российской жестокости, открытие массовых могил и застенков в Изюме. Оккупанты сеют несчастье и смерть везде, где они появляются. Они делают это сегодня, сделают и завтра. Надо всеми средствами помогать Украине! Мы должны остановить убийства мирных жителей и войну!" – написал Науседа.

Президент Владимир Зеленский рассказывал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области обращались с населением, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb