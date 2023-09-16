Надо возобновлять маршрут экспорта зерна по Черному морю и параллельно идти через пути солидарности в Евросоюзе, - Сластен

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"По объемам мы можем расти довольно существенно, мы до полномасштабного собирали более 100 млн тонн зерновых и масличных культур. По технологиям мы можем еще добавлять. Ясно, что раньше мы практически все экспортировали через наши порты на Черном море, сейчас они блокируются и мы должны пользоваться альтернативными путями через страны Европейского Союза", – заявил он.

Сластен добавил, что с точки зрения альтернативного пути через страны ЕС у Украины есть проблемы: у них есть мощное производство зерна и соответственно для них украинское зерно не нужно, а нужно в других странах - это Азия, Африка, Ближний Восток.

"И действительно туда нужно в первую очередь добираться, и в первую очередь для зерна - там наши основные рынки. Здесь основная цель для большинства сельхозпроизводителей - это получить транзит. Транзит через страны ЕС, через страны, соседние с Украиной, как, например, Испания, Италия, закупающие достаточно много украинского фуражного зерна для того, чтобы потом скармливание животным, поэтому нам нужно в первую очередь работать над тем, чтобы возобновить путь экспорта через Черное море, а параллельно идти через пути солидарности, - подчеркнул он.

Что известно о решении Еврокомиссии не продлевать ограничения на экспорт украинского зерна

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС. Проанализировав данные о влиянии экспорта 4 категорий украинской сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, она пришла к выводу, что "искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли".

Украина согласилась в течение 30 дней ввести меры, которые помогут избежать скачков цен на зерно, например систему лицензирования экспорта. К тому времени, с 16 сентября, Украина должна ввести эффективные меры контроля за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних странах.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал такое решение Европейской комиссии.

"Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - заявил президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции, ведь такие ограничения могут стать предметом арбитража в рамках ВТО.

Несмотря на это, три страны заявили о продлении эмбарго. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что, несмотря на решение Еврокомиссии, с 16 сентября страна продолжит эмбарго в одностороннем порядке, чтобы поддержать интересы польских фермеров.

Следом за Польшей запрет на ввоз агропродукции ввела Венгрия: она закрыла границу для 24 украинских товаров. Словакия решила запретить импорт четырех товаров из Украины: запрет будет действовать до конца года для пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

В то же время в Румынии заявили, что ожидают от Украины презентации плана действий "относительно эффективных мер экспортного контроля, чтобы предотвратить деформацию рынка зерновых в стране".