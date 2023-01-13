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Надо вносить изменения в закон о медиа, там много норм в традициях авторитарных режимов, - Княжицкий

13 января, 2023 пятница
23:29
Общество

Украина не должна испытать терпение европейцев и пытаться пропихнуть в ЕС авторитарные тенденции регулирования медиа под прикрытием евроинтеграционного закона

Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий в эфире Еспресо.

"Нужно готовить поправки к закону о медиа, которые будут четко регламентировать регулирование онлайн-медиа, а не так, как это прописано в законе. Надо вносить изменения, которые ликвидируют государственное телевидение. Мы когда-то отказались от него, оставили общественное и частное для того, чтобы государство не промывало мозги людям и не обманывало их за счет этих людей", - отметил он.

По мнению Княжицкого, там очень много норм в лучших традициях авторитарных режимов - России и других стран, как входили в СССР.

"Мне кажется, что мы боремся с теми автократиями и очевидно, что все эти нормы должны быть изменены. Мы будем регистрировать поправки к этому. Есть за что беспокоится, тем более этот закон является одним из евроинтеграционных. Есть еще один закон - о Конституционном суде и Еврокомиссия прямо говорит, что нужно выполнять рекомендации Венецианской комиссии, которые не были выполнены во время голосования за этот закон.Люди думают, что можно стать членом ЕС, не выполняя никаких европейских норм.Сейчас очень хорошее время, европейцы нас поддерживают и хотят, чтобы мы стали членами ЕС, как и все мы. Мы не должны испытать их терпение и под этим желанием нас поддержать пытаться пропихнуть в ЕС авторитарные тенденции регулирования медиа", - подытожил нардеп.

  • Верховная Рада Украины 13 декабря приняла в целом закон о медиа (№2693-Д).
  • 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О медиа".

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Украина
ЕС
Николай Княжицкий
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