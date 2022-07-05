"Надо валить": жена "деэнеровца" посоветовала ему бежать из оккупационной армии, - перехват разведки
Главное управление разведки МО Украины обнародовали очередной перехваченный разговор ДНРовца со своей женой
Об этом сообщило ГУР .
Сегодня Главное управление разведки обнародовало видео, где жена рассказывает ДНРовцу, который служит в оккупационной армии, что по словам военкомата, его мобилизовали незаконно и советует бежать в Россию, заплатив взятку на границе.
"Тебя вообще не должны были забирать. Потому что у тебя и прописка, и паспорт – русские. И с этим письмом можно спокойно ехать, даже ДНРовский не показывать. Пусть едет, потому что там будет же… (беда), у нас здесь, в Донецке. Надо валить. На словах все просто: сел и приехал. 50 тысяч или 80 переехать через границу (взятка). Потом сидеть в Таганроге лапу сосать", - прокомментировала жена ДНРовца.
- Напомним, что 4 июля, в очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал , что российские солдаты сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о местонахождении своих подразделений в Украине.
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