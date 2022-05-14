English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Надо установить запрет пустым танкерам заходить на российские терминалы в Черном и Балтийском морях, - экс-нардеп Гопко
Эксклюзив

Надо установить запрет пустым танкерам заходить на российские терминалы в Черном и Балтийском морях, - экс-нардеп Гопко

14 мая, 2022 суббота
12:43
война с Россией нефть

Анна Гопко, народный депутат Украины VIII созыва, отметила, что нужно установить отдельный режим для нефтеналивных судов захода за российской нефтью, это поможет приостановить ее экспорт и создаст проблемы для нефтяных хранилищ РФ

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

Бывший народный депутат отметила: "Есть еще идея установить отдельный режим запрета доступа нефтеналивных судов в Черное и Балтийское моря. Потому что из Балтики идет исключительно нефтяной экспорт РФ, там больше никто нефть не завозит. В районе Датских проливов из Северного моря можно, например, силами Королевских ВВС Великобритании блокировать заход пустых танкеров под загрузку на российские терминалы".

Анна Гопко отметила, что у россиян уже были бы десятки проблем с нефтяными хранилищами и перепродажей нефти в другие страны, если бы с самого начала полномасштабного вторжения была политическая готовность к таким шагам.

  • ЕС не откажется от эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций
  • Греция помогает РФ обходить санкции, несмотря на попытки ЕС запретить экспорт российских энергоресурсов
  • Андрей Клименко, главный редактор портала BlackSeaNews отметил, что в европейские порты экспортируется 60-70% российской нефти.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Читайте также:
13 мая, 2022 пятница
Минус 100 единиц боевой техники, сотни убитых: ВСУ отбросили оккупантов от Сиверского Донца после 8 суток атак, - Бутусов
Путін cтарий маразматик
12 мая, 2022 четверг
"Старый маразматик": разведка перехватила разговор, в котором оккупант делится впечатлениями от речи Путина 9 мая
Віктор Писанко
12 мая, 2022 четверг
Саботаж и диверсия со стороны командования Медицинских сил ВСУ, - майор Пилипец об увольнении руководителя Запорожского военного госпиталя
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.6
    Продажа 33.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
14 мая
13:41
У Украины нет лишних шести месяцев, чтобы ждать, пока Россия продолжает убивать наших граждан, – Офис президента о нефтяном эмбарго ЕС
13:33
Оккупанты уничтожают уникальную Кинбурнскую косу на Черном море, – Денисова
13:23
Эксклюзив
Азовсталь
Мариупольский городской совет обратился к МИДу Украины с просьбой помочь спасти военных с Азовстали, - депутат Кильдишов
13:21
Попытки РФ окружить группировку ВСУ в Луганской области провалились после разгрома на Северском Донце, - CNN
13:04
На фото беженцы из Украины, которые встретились с Джонсоном
Украинские беженцы в Великобритании встретились с Борисом Джонсоном
13:03
Арсений Яценюк
Украина должна быть в группе государств, которые присоединятся к НАТО, - Арсений Яценюк
12:59
Власти Мариуполя призывают журналистов осветить на телевидении, что Украина борется за мариупольцев и ждет их
12:49
подводная лодка
Россия сосредоточила в Черном море флотилию с 30 крылатыми ракетами
12:45
ДБР
Пять облэнерго, банк, гостиницы и меткомбинат. ГБР взялось за российский клан "Лужники", - СМИ
12:38
Николаевщину продолжают обстреливать оккупанты: за сутки есть погибшие и раненые
12:26
Россияне продолжают массированные бомбардировки госпиталя на Азовстали, нужна эвакуация раненых, - заместитель командира полка "Азов"
12:25
Гуманитарный кризис и официантки и "вышибалы" на "руководящих должностях": СБУ перехватила разговор коллаборантов о ситуации в Херсоне
12:24
В Германии зарегистрировались более 700 тысяч беженцев из Украины
12:12
Эксклюзив
Юрий Корольчук
Реальная цена на горючее, которая должна быть сегодня, - 60 грн за литр, - энергетический эксперт Корольчук
12:01
В Попасной рашисты охотятся на мирных жителей
11:41
На Харьковщине продолжают обстреливать Чугуев, Дергачи, Золочев и Лозовую
11:36
Путин созывает встречу с Лукашенко и другими лидерами ОДКБ
11:32
"Все подвалы затоплены, улицы превращены в реки": советник мэра Мариуполя о гуманитарной катастрофе в городе
11:18
Александр Ткаченко
Журналисты возмущены ответом министерства Ткаченко об участии в марафоне ведущих с каналов Медведчука
11:13
Украинцев просят выбрать новую марку от Укрпочты
11:11
Эксклюзив
Илья Несходовский
Надо снизить потребление горючего: пересадить людей на общественный транспорт, – экономист Несходовский
11:07
Российская оккупационная "власть" пытается включить Херсон в состав РФ, - британская разведка
10:47
Потери российских оккупантов в Украине превысили 27 тыс. человек, - Генштаб ВСУ
10:36
В Запорожской области в результате вражеских обстрелов в некоторых районах отсутствует водоснабжение, электричество и газ
10:26
Когда Еспресо, Прямой и 5-й канал выключили из эфира, в МКИПе ничего не говорили о разжигании вражды, - Лигачева
10:22
Эксклюзив
За Хортицу Запорожье будет рвать каждого оккупанта, - волонтер "Легиона Свободы" Денисов
10:20
Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с Азовстали
09:57
Путин
Путин намерен аннексировать оккупированные территории, чтобы шантажировать Украину применением ядерного оружия, - аналитики из США
09:54
Оккупанты принуждают запорожских фермеров к сотрудничеству
09:52
Эксклюзив
Никто не хочет под санкции, поэтому украденное Россией украинское зерно не покупают, - нардеп Соломчук
09:19
"Специалисты" с каналов Медведчука, работающие на национальном телемарафоне, годами подавали патроны врагу на информационном фронте, - телеведущая Барчук
09:02
Из Покровска во Львов 14 мая отправится эвакуационный поезд
08:48
В небе над Белгородом ночью снова были слышны взрывы
08:35
Россияне разрушили более 50 домов в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад
08:29
В ВСУ подтвердили, что тела убитых оккупантов хранятся в вагонах-рефрижераторах в Киевской области
08:06
Эксклюзив
Без Москвы и Белгорода: Харьков начал большое переименование. Но не всем это нравится
08:02
Эксклюзив
ракета Brimstone
Украина будет применять британские ракеты Brimstone для наземных установок, - военный эксперт Згурец
07:57
Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе
07:33
Украина выиграла битву за Харьков, - Институт исследования войны
07:21
Джен Псаки
Джен Псаки завершила работу в должности спикера Белого дома
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV