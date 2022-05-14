Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



Бывший народный депутат отметила: "Есть еще идея установить отдельный режим запрета доступа нефтеналивных судов в Черное и Балтийское моря. Потому что из Балтики идет исключительно нефтяной экспорт РФ, там больше никто нефть не завозит. В районе Датских проливов из Северного моря можно, например, силами Королевских ВВС Великобритании блокировать заход пустых танкеров под загрузку на российские терминалы".



Анна Гопко отметила, что у россиян уже были бы десятки проблем с нефтяными хранилищами и перепродажей нефти в другие страны, если бы с самого начала полномасштабного вторжения была политическая готовность к таким шагам.

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Андрей Клименко, главный редактор портала BlackSeaNews отметил, что в европейские порты экспортируется 60-70% российской нефти.

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