Надо установить запрет пустым танкерам заходить на российские терминалы в Черном и Балтийском морях, - экс-нардеп Гопко
Анна Гопко, народный депутат Украины VIII созыва, отметила, что нужно установить отдельный режим для нефтеналивных судов захода за российской нефтью, это поможет приостановить ее экспорт и создаст проблемы для нефтяных хранилищ РФ
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
Бывший народный депутат отметила: "Есть еще идея установить отдельный режим запрета доступа нефтеналивных судов в Черное и Балтийское моря. Потому что из Балтики идет исключительно нефтяной экспорт РФ, там больше никто нефть не завозит. В районе Датских проливов из Северного моря можно, например, силами Королевских ВВС Великобритании блокировать заход пустых танкеров под загрузку на российские терминалы".
Анна Гопко отметила, что у россиян уже были бы десятки проблем с нефтяными хранилищами и перепродажей нефти в другие страны, если бы с самого начала полномасштабного вторжения была политическая готовность к таким шагам.
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