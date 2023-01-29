Надо ускорить предоставление оружия Украине, - Зеленский
Зеленский заявил, что одним из ключевых факторов в этой войне является скорость поставки оружия Украине и рассказал об оборонных результатах в отношениях с рядом стран
Об этом говорится в вечерней сводке президента за 29 января.
Зеленский рассказал, что оборонных результатов удалось достичь в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами.
"Очень важно при этом сохранять динамику оборонной поддержки от наших партнеров. Скорость поставок была и будет одним из ключевых факторов в этой войне. Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Следовательно, мы должны сделать время нашим оружием. Мы должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины", – сказал он.
- 29 января украинские военные прибыли в Великобританию для обучения на западных танках Challenger 2.
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