Надо ускорить предоставление оружия Украине, - Зеленский

Об этом говорится в вечерней сводке президента за 29 января.

Зеленский рассказал, что оборонных результатов удалось достичь в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами.

"Очень важно при этом сохранять динамику оборонной поддержки от наших партнеров. Скорость поставок была и будет одним из ключевых факторов в этой войне. Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Следовательно, мы должны сделать время нашим оружием. Мы должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины", – сказал он.

29 января украинские военные прибыли в Великобританию для обучения на западных танках Challenger 2.

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